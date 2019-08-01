Акриловая штукатурка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Акриловая штукатурка
Хочу сделать в спальне у себя ремонт и вот меня интересует акриловая штукатурка так что я вот ищу где смогу в Москве ее купить чтобы она была качественная,вы можете мне посоветовать ?
- Liberator
- Читатель
-
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
-
Re: Акриловая штукатурка
Это довольно дорогая штукатурка и соответственно она и в цене очень дорогая,если у вас большая квадратура которую нужно будет штукатурить то придется не мало денег выложить.
- Alyabyev
- Читатель
-
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
-
Re: Акриловая штукатурка
От штукатурки а именно от ее качества не мало чего зависит в том плане на сколько она будет хорошо держаться да и вообще если вы хотите сделать хороший ремонт то стоит ее приобретать в проверенных магазинах,я себе покупал эту штукатурку в этом магазине https://updecor.ru/augusto.html она очень качественна и смотрится вполне себе шикарно,цена меня порадовала учитывая высокое качество.
- Laurent
- Читатель
-
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
-
Re: Акриловая штукатурка
Как по мне, лучше купить фотообои из списка популярных моделей https://stenagrafika.ru/150, чем скучную одноцветную штукатурку.
- Weelka
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10