Акриловая штукатурка

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Акриловая штукатурка

Новое сообщение Liberator » 01 авг 2019, 22:01

Хочу сделать в спальне у себя ремонт и вот меня интересует акриловая штукатурка так что я вот ищу где смогу в Москве ее купить чтобы она была качественная,вы можете мне посоветовать ?


Liberator
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Re: Акриловая штукатурка

Новое сообщение Alyabyev » 02 авг 2019, 00:41

Это довольно дорогая штукатурка и соответственно она и в цене очень дорогая,если у вас большая квадратура которую нужно будет штукатурить то придется не мало денег выложить.
Alyabyev
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Re: Акриловая штукатурка

Новое сообщение Laurent » 02 авг 2019, 02:47

От штукатурки а именно от ее качества не мало чего зависит в том плане на сколько она будет хорошо держаться да и вообще если вы хотите сделать хороший ремонт то стоит ее приобретать в проверенных магазинах,я себе покупал эту штукатурку в этом магазине https://updecor.ru/augusto.html она очень качественна и смотрится вполне себе шикарно,цена меня порадовала учитывая высокое качество.
Laurent
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Re: Акриловая штукатурка

Новое сообщение Weelka » 11 ноя 2019, 08:53

Как по мне, лучше купить фотообои из списка популярных моделей https://stenagrafika.ru/150, чем скучную одноцветную штукатурку.
Weelka
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