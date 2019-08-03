Хочу купит однокомнатную квартиру
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Хочу купит однокомнатную квартиру
Хочу купит однокомнатную квартиру себе в Мск, подскажите где можно приобрести такую? где найти хороший вариант?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Хочу купит однокомнатную квартиру
В Москве полно квартир продается. Цена конечно там будь здоров но зато будешь жить в не резиновой)) Со всеми прочими прелестями в виде пробок, миллионов людей и бешенных цен на все)
И кстати - можно решить свой вопрос быстрей и качественней а именно - найти себе жену с жилплощадью в Москве или в ближайшем Подмосковье. Правда платить придется всю жизнь но то уже мелочи)
- Alexmass
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 июл 2020, 16:37
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Re: Хочу купит однокомнатную квартиру
Да уж, цены в МСК на недвигу кусаются и хорошо кусаются. Кстати вариант с женитьбой-замужеством вполне себе оправдан. Не взирая ни на что в Москве есть реальный перегиб в демографии. Женщин разного возраста больше чем мужчин на 12-15% по разным оценкам. Москвички за узбека-таджика замуж не пойдут под угрозой расстрела. А славян не хватает. есть конечно разные сайты знакомств, например баданга где можно найти себе жену-мужа или просто пообщаться для начала.
Но конечно если есть деньги - от 3 млн руб - то можно и купить квартиру. Небольшую. За 3-4 комнаты в нормальном районе надо будет отлистать от 5 млн
Так что проще найти себе вторую половину а деньги потратить на море
- Goras
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 июл 2020, 16:33
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Re: Хочу купит однокомнатную квартиру
Я бы не стал на москвичке женится. Лучше нашел себе мордвинку или даже узбечку
- Alexmass
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 июл 2020, 16:37
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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