Хочу купит однокомнатную квартиру

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Хочу купит однокомнатную квартиру

Новое сообщение Карабас » 03 авг 2019, 12:35

Хочу купит однокомнатную квартиру себе в Мск, подскажите где можно приобрести такую? где найти хороший вариант?


Карабас
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Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Хочу купит однокомнатную квартиру

Новое сообщение Alexmass » 20 июл 2020, 16:42

В Москве полно квартир продается. Цена конечно там будь здоров но зато будешь жить в не резиновой)) Со всеми прочими прелестями в виде пробок, миллионов людей и бешенных цен на все) :D

И кстати - можно решить свой вопрос быстрей и качественней а именно - найти себе жену с жилплощадью в Москве или в ближайшем Подмосковье. Правда платить придется всю жизнь но то уже мелочи)

Alexmass
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 июл 2020, 16:37
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Re: Хочу купит однокомнатную квартиру

Новое сообщение Goras » 20 июл 2020, 16:49

Да уж, цены в МСК на недвигу кусаются и хорошо кусаются. Кстати вариант с женитьбой-замужеством вполне себе оправдан. Не взирая ни на что в Москве есть реальный перегиб в демографии. Женщин разного возраста больше чем мужчин на 12-15% по разным оценкам. Москвички за узбека-таджика замуж не пойдут под угрозой расстрела. А славян не хватает. есть конечно разные сайты знакомств, например баданга где можно найти себе жену-мужа или просто пообщаться для начала.

Но конечно если есть деньги - от 3 млн руб - то можно и купить квартиру. Небольшую. За 3-4 комнаты в нормальном районе надо будет отлистать от 5 млн

Так что проще найти себе вторую половину а деньги потратить на море

Goras
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 июл 2020, 16:33
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Re: Хочу купит однокомнатную квартиру

Новое сообщение Alexmass » 20 июл 2020, 17:05

Я бы не стал на москвичке женится. Лучше нашел себе мордвинку или даже узбечку
Alexmass
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 июл 2020, 16:37
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