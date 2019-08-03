Alexmass » 20 июл 2020, 16:42

В Москве полно квартир продается. Цена конечно там будь здоров но зато будешь жить в не резиновой)) Со всеми прочими прелестями в виде пробок, миллионов людей и бешенных цен на все)

И кстати - можно решить свой вопрос быстрей и качественней а именно - найти себе жену с жилплощадью в Москве или в ближайшем Подмосковье. Правда платить придется всю жизнь но то уже мелочи)