Бурение

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Бурение

Новое сообщение Barrracuda » 05 авг 2019, 06:42

Мне необходимо провести разведочное бурение на участке. В какую фирму для этого обращаться? В Москве.


Barrracuda
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Бурение

Новое сообщение Kostara19 » 05 авг 2019, 09:09

Да в любую геологическую фирму. В Москве их вообще великое множество, выбирай по отзывам любую и вперед.
Kostara19
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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