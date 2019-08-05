Бурение
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Бурение
Мне необходимо провести разведочное бурение на участке. В какую фирму для этого обращаться? В Москве.
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Бурение
Да в любую геологическую фирму. В Москве их вообще великое множество, выбирай по отзывам любую и вперед.
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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