О строительстве бани
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О строительстве бани
Давайте в этой теме обсудим строительство бани Ведь это второе, что строят на своем участке люди после постройки дома Обсудим все тонкости постройки, выбора печей для бани и т.д.
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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