О строительстве бани

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О строительстве бани

Новое сообщение Dimotrex » 14 авг 2019, 07:23

Давайте в этой теме обсудим строительство бани :) Ведь это второе, что строят на своем участке люди после постройки дома :) Обсудим все тонкости постройки, выбора печей для бани и т.д.


Dimotrex
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Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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