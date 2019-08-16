Система сигнализации и видеонаблюдения

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Система сигнализации и видеонаблюдения

Новое сообщение bubnova » 16 авг 2019, 04:32

Завершаем строительство загородного дома, планируем в ближайшие дни установить сигнализацию и видеонаблюдение, кто может посоветовать фирму с хорошей репутацией, по охранным системам.


bubnova
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
Вернуться к началу

Re: Система сигнализации и видеонаблюдения

Новое сообщение feropontova » 16 авг 2019, 05:01

Современная GSM сигнализация совместима практически с любым видом датчика. Нет необходимости закупать дорогостоящее оборудование европейского производителя.
feropontova
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: feropontova и гости: 9

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group