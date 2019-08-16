Система сигнализации и видеонаблюдения
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Система сигнализации и видеонаблюдения
Завершаем строительство загородного дома, планируем в ближайшие дни установить сигнализацию и видеонаблюдение, кто может посоветовать фирму с хорошей репутацией, по охранным системам.
- bubnova
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
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Re: Система сигнализации и видеонаблюдения
Современная GSM сигнализация совместима практически с любым видом датчика. Нет необходимости закупать дорогостоящее оборудование европейского производителя.
- feropontova
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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