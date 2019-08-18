Бюрдюр

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Бюрдюр

Новое сообщение Barrracuda » 18 авг 2019, 07:41

Из какого материала лучше сделать бордюр на даче? Думал взять натуральный камень, но уж очень дорогой он :(


Barrracuda
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
Вернуться к началу

Re: Бюрдюр

Новое сообщение Dimotrex » 18 авг 2019, 09:41

Из гранита можно сделать. У меня друг у себя такой сделал, смотрится хорошо и дешевле камня стоит :)
Dimotrex
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group