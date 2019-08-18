Бюрдюр
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Бюрдюр
Из какого материала лучше сделать бордюр на даче? Думал взять натуральный камень, но уж очень дорогой он
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Бюрдюр
Из гранита можно сделать. У меня друг у себя такой сделал, смотрится хорошо и дешевле камня стоит
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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