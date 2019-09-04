Вывоз мусора
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Вывоз мусора
Народ! Подскажите, к кому можно обратиться за вывозом строительного мусора? В Подмосковье находимся. А то как раз дом построили вот только, а куда девать оставшийся мусор не знаем.
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Re: Вывоз мусора
Найми какой-нибудь Камаз и несколько грузчиков - пусть загрузят все и вывезут куда-нибудь в поле, и там скинут. Самый простой способ. Правда есть шанс нарваться на штраф.
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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