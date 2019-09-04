Leonn » 04 сен 2019, 16:33

Клееный брус - современный высокотехнологичный стройматерил, который производится с помощью склеивания пиленных досок. Решил себе на берегу реки построить дом из клеенного бруса кто может посоветовать компанию, которая занимается таким строительством?