Дом из клееного бруса

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Дом из клееного бруса

Новое сообщение Leonn » 04 сен 2019, 16:33

Клееный брус - современный высокотехнологичный стройматерил, который производится с помощью склеивания пиленных досок. Решил себе на берегу реки построить дом из клеенного бруса кто может посоветовать компанию, которая занимается таким строительством?


Leonn
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