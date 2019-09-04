Дом из клееного бруса
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Дом из клееного бруса
Клееный брус - современный высокотехнологичный стройматерил, который производится с помощью склеивания пиленных досок. Решил себе на берегу реки построить дом из клеенного бруса кто может посоветовать компанию, которая занимается таким строительством?
- Leonn
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:07
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12