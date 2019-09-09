Ищу медный прокат в Мск
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Ищу медный прокат в Мск
Собственно, ищу компанию в Москве, которая занимается продажей медного проката. В частности, нужны трубы размера М2, медная проволока и шины 4 и 5 мм.
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Ищу медный прокат в Мск
Это вам походу нужна какая-нибудь строительная ярмарка или что-то подобное, наверное там такие трубы и проволоки продают. Точно сказать не могу, я в этом не понимаю.
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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