Ищу медный прокат в Мск

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Ищу медный прокат в Мск

Новое сообщение Barrracuda » 09 сен 2019, 09:25

Собственно, ищу компанию в Москве, которая занимается продажей медного проката. В частности, нужны трубы размера М2, медная проволока и шины 4 и 5 мм.


Barrracuda
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Re: Ищу медный прокат в Мск

Новое сообщение Kostara19 » 09 сен 2019, 12:18

Это вам походу нужна какая-нибудь строительная ярмарка или что-то подобное, наверное там такие трубы и проволоки продают. Точно сказать не могу, я в этом не понимаю.
Kostara19
Читатель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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