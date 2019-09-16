Где сейчас можно дешево купить диван?

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Где сейчас можно дешево купить диван?

Новое сообщение Dimotrex » 16 сен 2019, 08:06

Хочу купить новый диван, но денег в обрез... Может кто знает магазины, где сейчас распродажа мебели есть или просто скидки?


Dimotrex
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Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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