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Наличие множества решений позволит подобрать материал с требуемыми характеристиками и стоимостью. Интернет-магазин «про100строй» – это многообразие предложений на любой вкус. Чтобы заказать товар, вам не придется никуда ехать или идти, т.к. все операции совершаются в виртуальном режиме. Именно поэтому «про100строй» – это интернет-магазин краски, штукатурки и прочих строительных материалов, покупать в котором выгодно и приятно.
И, конечно, нельзя забывать о широком ассортименте материалов для комплексного решения по строительству.
Мы предлагаем:
краску ведущих производителей: Sadolin, Tikkurila, Eskaro, Caparol.
деревозащитные средства Pinotex, антисептики СЕНЕЖ, краска для дерева AURA LASUR.
Вы легко подберете материалы для утепления фасадов:
«фасадные системы BAUMIT,
системы утепления CERESIT,
силиконовая и акриловая штукатурка KEMA».
Также оказываем строительные услуги по утеплению фасадов и выполняем малярные работы.
Посетив наш интернет-магазин, вы без труда приобретете лучшие решения от наиболее известных производителей, а цена порадует Вас.
Оплатить заказ в интернет-магазине вы сможете наиболее удобным для вас способом. Возможна оплата наличными по факту доставки в Киеве. Если вы проживаете в другом городе, и заказываете товар в нашем интернет-магазине, вы можете заплатить с помощью банковского перевода. Постоянно действует система скидок и бонусов. Мы всегда идем на встречу клиентам и снижаем цены на продукцию!
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