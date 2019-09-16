Танька » 16 сен 2019, 21:43

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И, конечно, нельзя забывать о широком ассортименте материалов для комплексного решения по строительству.

Мы предлагаем:

краску ведущих производителей: Sadolin, Tikkurila, Eskaro, Caparol.

деревозащитные средства Pinotex, антисептики СЕНЕЖ, краска для дерева AURA LASUR.

Вы легко подберете материалы для утепления фасадов:

«фасадные системы BAUMIT,

системы утепления CERESIT,

силиконовая и акриловая штукатурка KEMA».

Также оказываем строительные услуги по утеплению фасадов и выполняем малярные работы.

Посетив наш интернет-магазин, вы без труда приобретете лучшие решения от наиболее известных производителей, а цена порадует Вас.

Оплатить заказ в интернет-магазине вы сможете наиболее удобным для вас способом. Возможна оплата наличными по факту доставки в Киеве. Если вы проживаете в другом городе, и заказываете товар в нашем интернет-магазине, вы можете заплатить с помощью банковского перевода. Постоянно действует система скидок и бонусов. Мы всегда идем на встречу клиентам и снижаем цены на продукцию!

КОНТАКТЫ

+38 (044) 592-94-94

+38 (067) 393-94-94

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