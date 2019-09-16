Prima » 16 сен 2019, 22:23

Здравствуйте. Возник вопрос. Купили квартиру, а в ней оказался очень хороший паркетный пол. Мне только нужно его обновить. Что лучше для этого использовать, лак или масло? Какую марку лучше взять? Спасибо.