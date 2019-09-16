Чем лучше покрыть паркет?
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Чем лучше покрыть паркет?
Здравствуйте. Возник вопрос. Купили квартиру, а в ней оказался очень хороший паркетный пол. Мне только нужно его обновить. Что лучше для этого использовать, лак или масло? Какую марку лучше взять? Спасибо.
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Prima
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 авг 2019, 18:58
- Откуда: Херсон
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