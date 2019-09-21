Фронтальные стеллажи

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Фронтальные стеллажи

Новое сообщение pavelpaxom » 21 сен 2019, 01:37

Фронтальные стеллажи – это разновидность металлических стеллажей, которая предназначена для хранения поддонов с грузом. Для завода комбикормов нужно заказать такие стеллажи для склада, кто может посоветовать организацию по продаже фронтальных стеллажей.


pavelpaxom
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Re: Фронтальные стеллажи

Новое сообщение anna miller » 21 сен 2019, 04:25

Эти системы хранения очень популярны, когда требуется разместить тяжелые грузы. Они легко справляются с этой задачей, ведь их характеристики позволяют выдерживать.
anna miller
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