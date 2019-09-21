pavelpaxom » 21 сен 2019, 01:37

Фронтальные стеллажи – это разновидность металлических стеллажей, которая предназначена для хранения поддонов с грузом. Для завода комбикормов нужно заказать такие стеллажи для склада, кто может посоветовать организацию по продаже фронтальных стеллажей.