Фронтальные стеллажи
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Фронтальные стеллажи
Фронтальные стеллажи – это разновидность металлических стеллажей, которая предназначена для хранения поддонов с грузом. Для завода комбикормов нужно заказать такие стеллажи для склада, кто может посоветовать организацию по продаже фронтальных стеллажей.
- pavelpaxom
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 02:56
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Re: Фронтальные стеллажи
Эти системы хранения очень популярны, когда требуется разместить тяжелые грузы. Они легко справляются с этой задачей, ведь их характеристики позволяют выдерживать.
- anna miller
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 авг 2019, 03:54
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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