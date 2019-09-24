Какие причины выгорания цвета на фасаде?
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Какие причины выгорания цвета на фасаде?
Здравствуйте. Хотим заново штукатурить фасад. Очень выгорел цвет и дом смотрится не привлекательно, хотя прошел всего лишь год. В чем может быть причина и какую штукатурку лучше выбрать, чтобы такое больше не повторилось?
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Prima
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 авг 2019, 18:58
- Откуда: Херсон
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