Prima » 24 сен 2019, 21:55

Здравствуйте. Хотим заново штукатурить фасад. Очень выгорел цвет и дом смотрится не привлекательно, хотя прошел всего лишь год. В чем может быть причина и какую штукатурку лучше выбрать, чтобы такое больше не повторилось?