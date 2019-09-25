Новостройки
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Новостройки
Добрый день. У меня к вам будет просьба - кому не сложно, напишите здесь список новостроек в Адмиралтейском районе Спб, в которых сейчас можно вложить деньги? Мне интересно просто изучить все предложения, какие есть в данный момент.
- TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Новостройки
Ну ты вот в интернете найди все сайты застройщиков в этом районе и на каждый зайди да посмотри, где сейчас идет строительство, когда завершится и сколько стоит сейчас жилье. А потом выберешь самое привлекательное предложение по цене.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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