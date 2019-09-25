Новостройки

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Новостройки

Новое сообщение TukTuk » 25 сен 2019, 10:17

Добрый день. У меня к вам будет просьба - кому не сложно, напишите здесь список новостроек в Адмиралтейском районе Спб, в которых сейчас можно вложить деньги? Мне интересно просто изучить все предложения, какие есть в данный момент.


TukTuk
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Новостройки

Новое сообщение lynaaa » 25 сен 2019, 12:26

Ну ты вот в интернете найди все сайты застройщиков в этом районе и на каждый зайди да посмотри, где сейчас идет строительство, когда завершится и сколько стоит сейчас жилье. А потом выберешь самое привлекательное предложение по цене.
lynaaa
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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