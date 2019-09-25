lynaaa » 25 сен 2019, 12:26

Ну ты вот в интернете найди все сайты застройщиков в этом районе и на каждый зайди да посмотри, где сейчас идет строительство, когда завершится и сколько стоит сейчас жилье. А потом выберешь самое привлекательное предложение по цене.