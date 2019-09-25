Хочу купить квартиру в Киеве

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Хочу купить квартиру в Киеве

Новое сообщение Lechuy » 25 сен 2019, 18:38

Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке Киева? Такой вопрос является очень весомым при покупке недвижимости потому что, каждый человек хочет вкладывать свои собственные средства с минимальными рисками. Именно поэтому часто выбирают вторичный рынок недвижимости, так как этот вариант предусматривает скорее всего, практическое получение недвижимости в собственность в отличие от, например, участия в финансировании жилья на стадии строительства.


Lechuy
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Re: Хочу купить квартиру в Киеве

Новое сообщение Arma » 27 сен 2019, 02:03

Я вот тоже сейчас как раз столкнулся с вопросом покупки жилья, так как мне тоже скоро предстоит сменить город проживания. Хочу переехать в Киев, поближе к подруге, она там год назад купила квартиру однокомнатную с ремонтом. Вот и я сейчас просматриваю объявления на портале недвижимости https://mesto.ua/ на вторичном рынке Киева и ищу квартиру в ее районе.
Arma
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Re: Хочу купить квартиру в Киеве

Новое сообщение Weelka » 09 мар 2020, 00:00

Вот только выгодно сейчас строительство каркасных домов, а не покупка вторичного жилья, тогда как первичное жилье сейчас уж чересчур дорого стоит. В общем советую обратить внимание именно на постройку собственного жилья.
Weelka
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