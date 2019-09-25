Хочу купить квартиру в Киеве
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Хочу купить квартиру в Киеве
Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке Киева? Такой вопрос является очень весомым при покупке недвижимости потому что, каждый человек хочет вкладывать свои собственные средства с минимальными рисками. Именно поэтому часто выбирают вторичный рынок недвижимости, так как этот вариант предусматривает скорее всего, практическое получение недвижимости в собственность в отличие от, например, участия в финансировании жилья на стадии строительства.
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Хочу купить квартиру в Киеве
Я вот тоже сейчас как раз столкнулся с вопросом покупки жилья, так как мне тоже скоро предстоит сменить город проживания. Хочу переехать в Киев, поближе к подруге, она там год назад купила квартиру однокомнатную с ремонтом. Вот и я сейчас просматриваю объявления на портале недвижимости https://mesto.ua/ на вторичном рынке Киева и ищу квартиру в ее районе.
- Arma
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Хочу купить квартиру в Киеве
Вот только выгодно сейчас строительство каркасных домов, а не покупка вторичного жилья, тогда как первичное жилье сейчас уж чересчур дорого стоит. В общем советую обратить внимание именно на постройку собственного жилья.
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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