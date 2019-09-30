Плиты перекрытия где купить?

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Плиты перекрытия где купить?

Новое сообщение GHazan » 30 сен 2019, 08:33

Сейчас строю маме дачу под Ростовом и хочу узнать, где купить бетонные плиты перекрытия?


GHazan
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Re: Плиты перекрытия где купить?

Новое сообщение TukTuk » 30 сен 2019, 11:00

Это что за дача такая, что нужны плиты перекрытия? Их же вроде при строительстве многоэтажек используют.
TukTuk
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Сообщения: 14
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Re: Плиты перекрытия где купить?

Новое сообщение lynaaa » 30 сен 2019, 13:07

Я на стройке работаю и мы бетонные плиты закупаем тут https://torgsnab161.ru/. Так что попробуйте сюда обратиться.
lynaaa
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Сообщения: 14
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