Плиты перекрытия где купить?
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Плиты перекрытия где купить?
Сейчас строю маме дачу под Ростовом и хочу узнать, где купить бетонные плиты перекрытия?
- GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Плиты перекрытия где купить?
Это что за дача такая, что нужны плиты перекрытия? Их же вроде при строительстве многоэтажек используют.
- TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Плиты перекрытия где купить?
Я на стройке работаю и мы бетонные плиты закупаем тут https://torgsnab161.ru/. Так что попробуйте сюда обратиться.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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