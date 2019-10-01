Нужно определится с тем какое предложение лучшее для этих целей, поделитесь советами по выбору лучшего предложения для этих целей. Выскажите свое мнение по поводу того где подобные услуги заказывать. В частности интересует выбор лучшего предложения для этих целей, поделитесь советами как найти новую фирму для этих целей.
Срочно нужно найти фирму по вывозу мусора
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Срочно нужно найти фирму по вывозу мусора
Фирма в которой мы заказывали ранее вывоз бытовых отходов с двора закрытого жил комплекса закрылась, по этому нужно найти отличное предложение на заказ услуг.
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Сабрина
- Писатель
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- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Срочно нужно найти фирму по вывозу мусора
Здравствуйте, тут все очень просто, номер один фирма в Москве по вывозу и утилизации мусора это Гранит Авто. Так-же насколько я знаю у них можно заказать вывоз строительного грунта с участка https://granit-auto.org/vyvoz-grunta
- Skymall
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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