Срочно нужно найти фирму по вывозу мусора

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Срочно нужно найти фирму по вывозу мусора

Новое сообщение Сабрина » 01 окт 2019, 10:09

Фирма в которой мы заказывали ранее вывоз бытовых отходов с двора закрытого жил комплекса закрылась, по этому нужно найти отличное предложение на заказ услуг.

Нужно определится с тем какое предложение лучшее для этих целей, поделитесь советами по выбору лучшего предложения для этих целей. Выскажите свое мнение по поводу того где подобные услуги заказывать. В частности интересует выбор лучшего предложения для этих целей, поделитесь советами как найти новую фирму для этих целей.



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Сабрина
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Сообщения: 78
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Срочно нужно найти фирму по вывозу мусора

Новое сообщение Skymall » 24 янв 2022, 16:10

Здравствуйте, тут все очень просто, номер один фирма в Москве по вывозу и утилизации мусора это Гранит Авто. Так-же насколько я знаю у них можно заказать вывоз строительного грунта с участка https://granit-auto.org/vyvoz-grunta
Skymall
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