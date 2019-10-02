Ремонт дома за городом?

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Ремонт дома за городом?

Новое сообщение Vimpelcom » 02 окт 2019, 18:26

Хотим ремонт дома сделать, к кому лучше обратиться по Питеру?


Vimpelcom
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:03
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Re: Ремонт дома за городом?

Новое сообщение Kadillak » 02 окт 2019, 20:43

Дом дело такое, лучше к профессионалам) сейчас многие делаю ремонты,смотрите объявления.
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Kadillak
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 сен 2019, 16:16
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