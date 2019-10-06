Помогите с выбором двери!

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Помогите с выбором двери!

Новое сообщение lynaaa » 06 окт 2019, 09:18

Мне нужна надежная входная дверь. Какую взять можно? Нужно чтобы у двери обязательно была усиленная рама, имелись противосъемные петли и был очень устойчивый к взлому замок.


lynaaa
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Re: Помогите с выбором двери!

Новое сообщение GHazan » 06 окт 2019, 12:25

Вот иди в дверной магазин и там тебе консультанты подберут дверь. А вообще скажи, сколько имеется денег на покупку двери? Такая дверь, как ты описал, дешево стоить не будет.
GHazan
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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