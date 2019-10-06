Помогите с выбором двери!
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Помогите с выбором двери!
Мне нужна надежная входная дверь. Какую взять можно? Нужно чтобы у двери обязательно была усиленная рама, имелись противосъемные петли и был очень устойчивый к взлому замок.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Re: Помогите с выбором двери!
Вот иди в дверной магазин и там тебе консультанты подберут дверь. А вообще скажи, сколько имеется денег на покупку двери? Такая дверь, как ты описал, дешево стоить не будет.
- GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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