Оценка квартиры на продажу в Москве

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Оценка квартиры на продажу в Москве

Новое сообщение Liberator » 09 окт 2019, 13:34

У меня есть квартира в Москве и вот я бы хотел ее продать по нормальной цене и для этого мне нужно сделать изначально ее оценку,куда я смогу обратиться чтобы мне смогли сделать ее оценку ?


Liberator
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