Оценка квартиры на продажу в Москве
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Оценка квартиры на продажу в Москве
У меня есть квартира в Москве и вот я бы хотел ее продать по нормальной цене и для этого мне нужно сделать изначально ее оценку,куда я смогу обратиться чтобы мне смогли сделать ее оценку ?
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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