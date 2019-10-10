Krosh » 11 окт 2019, 20:43

Durin писал(а): Привет, я конечно не специалист, но могу зато посоветовать интернет магазин вот этот Привет, я конечно не специалист, но могу зато посоветовать интернет магазин вот этот https://millimetr.ru При заказе проконсульируйтесь с продацом или в интернете почитатйте на счет выбора.

А чего тогда советуете магазин? Брали хоть у них что либо?