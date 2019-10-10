Насосная станция

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Насосная станция

Новое сообщение Kapitan » 10 окт 2019, 17:21

Всем привет. Хочу взять насосную станцию для водопровода на дачу. Посоветуйте какую лучше брать, от какой фирмы?


Kapitan
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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Re: Насосная станция

Новое сообщение Durin » 11 окт 2019, 01:31

Привет, я конечно не специалист, но могу зато посоветовать интернет магазин вот этот https://millimetr.ru При заказе проконсульируйтесь с продацом или в интернете почитатйте на счет выбора.
Durin
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Насосная станция

Новое сообщение Faraon » 11 окт 2019, 20:26

Кстати, я бы тоже посоветовал почитать в интернете статьи или видео посмотреть на счет выбора.
Faraon
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:25
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Re: Насосная станция

Новое сообщение Krosh » 11 окт 2019, 20:43

Durin писал(а):Привет, я конечно не специалист, но могу зато посоветовать интернет магазин вот этот https://millimetr.ru При заказе проконсульируйтесь с продацом или в интернете почитатйте на счет выбора.
А чего тогда советуете магазин? Брали хоть у них что либо?
Krosh
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:42
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Re: Насосная станция

Новое сообщение Durin » 11 окт 2019, 20:51

Да, я заказывал у нгих кондиционер. Кстати он отличный, относительно его стоимости. Брал Баллу.
Durin
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Насосная станция

Новое сообщение Kapitan » 11 окт 2019, 21:02

Спасибо, вы мне очень помогли.
Kapitan
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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