Насосная станция
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Насосная станция
Всем привет. Хочу взять насосную станцию для водопровода на дачу. Посоветуйте какую лучше брать, от какой фирмы?
- Kapitan
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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Re: Насосная станция
Привет, я конечно не специалист, но могу зато посоветовать интернет магазин вот этот https://millimetr.ru При заказе проконсульируйтесь с продацом или в интернете почитатйте на счет выбора.
- Durin
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Насосная станция
Кстати, я бы тоже посоветовал почитать в интернете статьи или видео посмотреть на счет выбора.
- Faraon
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:25
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Re: Насосная станция
А чего тогда советуете магазин? Брали хоть у них что либо?Durin писал(а):Привет, я конечно не специалист, но могу зато посоветовать интернет магазин вот этот https://millimetr.ru При заказе проконсульируйтесь с продацом или в интернете почитатйте на счет выбора.
- Krosh
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:42
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Re: Насосная станция
Да, я заказывал у нгих кондиционер. Кстати он отличный, относительно его стоимости. Брал Баллу.
- Durin
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Насосная станция
Спасибо, вы мне очень помогли.
- Kapitan
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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