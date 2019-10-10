Krosh » 11 окт 2019, 20:43

Durin писал(а): Привет, вот тут лучше Привет, вот тут лучше https://omsk.metallprofil.ru/ Дело в том, что фирма Металл Профиль изготовляет панели строго по стандарту и все они проверяются прежде чем выйти в продажу.

А другие фирмы что ли не по стандарту делают сэндвич-панели?