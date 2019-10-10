Сэндвич панели в Омске

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Сэндвич панели в Омске

Новое сообщение Kapitan » 10 окт 2019, 17:22

День добрый. Как вы думаете, у какого производителя заказывать сэндвич панели в Омске?


Kapitan
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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Re: Сэндвич панели в Омске

Новое сообщение Durin » 11 окт 2019, 01:31

Привет, вот тут лучше https://omsk.metallprofil.ru/ Дело в том, что фирма Металл Профиль изготовляет панели строго по стандарту и все они проверяются прежде чем выйти в продажу.
Durin
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Сэндвич панели в Омске

Новое сообщение Faraon » 11 окт 2019, 20:26

Попробуйте ещё найти в Гугле информацию о фирмах.
Faraon
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:25
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Re: Сэндвич панели в Омске

Новое сообщение Krosh » 11 окт 2019, 20:43

Durin писал(а):Привет, вот тут лучше https://omsk.metallprofil.ru/ Дело в том, что фирма Металл Профиль изготовляет панели строго по стандарту и все они проверяются прежде чем выйти в продажу.

А другие фирмы что ли не по стандарту делают сэндвич-панели?

Krosh
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:42
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Re: Сэндвич панели в Омске

Новое сообщение Durin » 11 окт 2019, 20:52

Не все, есть которые на плохом старом оборудовании их собирают.
Durin
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Сэндвич панели в Омске

Новое сообщение Kapitan » 11 окт 2019, 21:03

Большое спасибо за ответы.
Kapitan
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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