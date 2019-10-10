Сэндвич панели в Омске
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Сэндвич панели в Омске
День добрый. Как вы думаете, у какого производителя заказывать сэндвич панели в Омске?
- Kapitan
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
-
Re: Сэндвич панели в Омске
Привет, вот тут лучше https://omsk.metallprofil.ru/ Дело в том, что фирма Металл Профиль изготовляет панели строго по стандарту и все они проверяются прежде чем выйти в продажу.
- Durin
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
-
Re: Сэндвич панели в Омске
Попробуйте ещё найти в Гугле информацию о фирмах.
- Faraon
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:25
-
Re: Сэндвич панели в Омске
Durin писал(а):Привет, вот тут лучше https://omsk.metallprofil.ru/ Дело в том, что фирма Металл Профиль изготовляет панели строго по стандарту и все они проверяются прежде чем выйти в продажу.
А другие фирмы что ли не по стандарту делают сэндвич-панели?
- Krosh
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:42
-
Re: Сэндвич панели в Омске
Не все, есть которые на плохом старом оборудовании их собирают.
- Durin
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
-
Re: Сэндвич панели в Омске
Большое спасибо за ответы.
- Kapitan
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
-
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12