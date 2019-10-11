Компрессор
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Компрессор
Компрессор подбираю нормальный передвижной, требуется для строительной фирмы, потому важна надежная марка
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 188
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Компрессор
Винтовой, масляный или какой вообще нужен? Есть мощные как прицеп, есть просто моильный передвижной
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Компрессор
Prokl писал(а):Компрессор подбираю нормальный передвижной, требуется для строительной фирмы, потому важна надежная марка
Привет, знаю где взять передвижные компрессоры производства Германия и Беларусь, они дизельные компрессоры умеют делать уж поверьте мне на слово или почитайте отзывы. Нормальные компрессоры сложно достать но тут их подобрать и купить можно https://www.remeza.org/peredvizhnyie-di ... e-stanczii
- hipe
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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