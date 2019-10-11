Компрессор

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Компрессор

Новое сообщение Prokl » 11 окт 2019, 14:48

Компрессор подбираю нормальный передвижной, требуется для строительной фирмы, потому важна надежная марка


Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Компрессор

Новое сообщение glebushka » 12 окт 2019, 11:53

Винтовой, масляный или какой вообще нужен? Есть мощные как прицеп, есть просто моильный передвижной
glebushka
Писатель
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу

Re: Компрессор

Новое сообщение hipe » 12 окт 2019, 17:42

Prokl писал(а):Компрессор подбираю нормальный передвижной, требуется для строительной фирмы, потому важна надежная марка

Привет, знаю где взять передвижные компрессоры производства Германия и Беларусь, они дизельные компрессоры умеют делать уж поверьте мне на слово или почитайте отзывы. Нормальные компрессоры сложно достать но тут их подобрать и купить можно https://www.remeza.org/peredvizhnyie-di ... e-stanczii

hipe
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group