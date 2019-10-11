hipe » 12 окт 2019, 17:42

Prokl писал(а): Компрессор подбираю нормальный передвижной, требуется для строительной фирмы, потому важна надежная марка

Привет, знаю где взять передвижные компрессоры производства Германия и Беларусь, они дизельные компрессоры умеют делать уж поверьте мне на слово или почитайте отзывы. Нормальные компрессоры сложно достать но тут их подобрать и купить можно https://www.remeza.org/peredvizhnyie-di ... e-stanczii