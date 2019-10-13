Люки под плитку

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Люки под плитку

Новое сообщение TukTuk » 13 окт 2019, 08:46

Мне нужно несколько люков устанавливаемых под плитку. Интересует где их продают у нас в Новосибирске.


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Re: Люки под плитку

Новое сообщение GHazan » 13 окт 2019, 10:51

Если не можете найти где у вас в городе люки продают - закажите через интернет их с другого города.
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GHazan
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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