Люки под плитку
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Люки под плитку
Мне нужно несколько люков устанавливаемых под плитку. Интересует где их продают у нас в Новосибирске.
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TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Люки под плитку
Если не можете найти где у вас в городе люки продают - закажите через интернет их с другого города.
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GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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