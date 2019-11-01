Semenka » 01 ноя 2019, 18:03

Стационарный газоанализатор представлен во взрывозащищенном алюминиевом или стальном корпусе, оснащен сменными сенсорами, сопровождается инструкцией, руководством установки, полной комплектацией от производителя. Подключение прибора следует производить в местах, регламентированных ГОСТ-ом, поверку - в рамках установленных параметров. Принцип действия контрольного устройства основан на преобразовании проб, полученных диффузионным способом, в цифровой сигнал. Прибор адаптирован под установку сменных газовых преобразователей:

ПГТ (термокаталитических) для определения концентрации метана, пропана в % НКПР;

ПГЭ (электрохимических) для обозначения кислорода, сероводорода, диоксида серы;

ПГО (оптических) пропана, диоксида углерода, метана;

ПГФ (фитоионизационных) для показания этилена, бутилена, бензола.

Порог сигнала можно настраивать индивидуально в нескольких значениях для каждого компонента, скачать программу настроек можно с сайта в разделе каталога.