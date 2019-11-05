Prima » 05 ноя 2019, 13:36

Здравствуйте. Кто мне может подсказать, хочу купить штукатурку для фасада, вот в интернете нашла находить штукатурки (акриловые, минеральные, силикатные, силиконовые). В чем разница? Какую лучше выбрать?