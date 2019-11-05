Какие преимущества разных видов штукатурок?
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Какие преимущества разных видов штукатурок?
Здравствуйте. Кто мне может подсказать, хочу купить штукатурку для фасада, вот в интернете нашла находить штукатурки (акриловые, минеральные, силикатные, силиконовые). В чем разница? Какую лучше выбрать?
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Prima
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 авг 2019, 18:58
- Откуда: Херсон
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