Я построю пристройку дома в деревне.
Кирпич
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кирпич
Здравствуйте! Не подскажете, где можно недорого купить кирпич в Москве?
- ymka
- Писатель
-
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
-
Re: Кирпич
Вы знаете, горячие керамические блоки в столице по самой низкой цене продаются только в компании ОКЗ-М, которая более 15 лет специализируется на продаже таких материалов. Я строитель и понимаю поставщиков, потому что лично проверяю качество и выбираю продукты, поэтому знаю, о чем говорю
- vivary
- Читатель
-
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
-
Re: Кирпич
Здравствуйте, рекомендую взять кирпичи от компании https://www.v-kirpich.ru Я сравнил цены в нескольких строительных базах нашего города, потом наткнулся на это дело в интернете. Оказалось, что эта компания была очень прибыльной. Я не могу сам вывозить ее со строительных площадок (строю пристройку дома), заказывал кирпичи, доставляли их без осколков и трещин.
- Вармолей
- Писатель
-
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11