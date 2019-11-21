Кирпич

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Кирпич

Новое сообщение ymka » 21 ноя 2019, 22:06

Здравствуйте! Не подскажете, где можно недорого купить кирпич в Москве?

Я построю пристройку дома в деревне.



ymka
Писатель
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Кирпич

Новое сообщение vivary » 21 ноя 2019, 22:07

Вы знаете, горячие керамические блоки в столице по самой низкой цене продаются только в компании ОКЗ-М, которая более 15 лет специализируется на продаже таких материалов. Я строитель и понимаю поставщиков, потому что лично проверяю качество и выбираю продукты, поэтому знаю, о чем говорю
vivary
Читатель
 
Сообщения: 43
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Re: Кирпич

Новое сообщение Вармолей » 21 ноя 2019, 22:08

Здравствуйте, рекомендую взять кирпичи от компании https://www.v-kirpich.ru Я сравнил цены в нескольких строительных базах нашего города, потом наткнулся на это дело в интернете. Оказалось, что эта компания была очень прибыльной. Я не могу сам вывозить ее со строительных площадок (строю пристройку дома), заказывал кирпичи, доставляли их без осколков и трещин.
Вармолей
Писатель
 
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