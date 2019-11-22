Кабель

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Кабель

Новое сообщение vivary » 22 ноя 2019, 00:05

Нам нужен технический кабель, проблема в том, что нам нужны предложения для кабеля, который выдерживает температуру в среднем + 40 градусов.


vivary
Читатель
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Кабель

Новое сообщение ymka » 22 ноя 2019, 00:06

Вы должны выбрать кабель в соответствии с государственными стандартами. Конечно, в Интернете вы можете ознакомиться с некоторыми предложениями, я лично ищу много вариантов, и выбор за вами.
ymka
Писатель
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Кабель

Новое сообщение Вармолей » 22 ноя 2019, 00:06

В этом интернет-магазине вы можете выбрать свой собственный кабель http://www.diada-electro.ru/scladdetail ... 3&ssgrid=1 , где продается только качественный товар. Если вы ничего не понимаете, обратитесь к консультанту. Они помогут вам со всеми вопросами на ваш выбор!
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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