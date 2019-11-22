Кабель
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Кабель
Нам нужен технический кабель, проблема в том, что нам нужны предложения для кабеля, который выдерживает температуру в среднем + 40 градусов.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Кабель
Вы должны выбрать кабель в соответствии с государственными стандартами. Конечно, в Интернете вы можете ознакомиться с некоторыми предложениями, я лично ищу много вариантов, и выбор за вами.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Кабель
В этом интернет-магазине вы можете выбрать свой собственный кабель http://www.diada-electro.ru/scladdetail ... 3&ssgrid=1 , где продается только качественный товар. Если вы ничего не понимаете, обратитесь к консультанту. Они помогут вам со всеми вопросами на ваш выбор!
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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