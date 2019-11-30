Штукатурка

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Штукатурка

Новое сообщение ymka » 30 ноя 2019, 20:22

Как вы думаете, есть мастерские по нанесению штукатурки? Я хочу сделать работу по нанесению декоративной штукатурки в детской комнате. Интересно, будет ли это работать?


ymka
Фанат
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Штукатурка

Новое сообщение vivary » 30 ноя 2019, 20:22

Я не слышал об этих мастер-классах. Я думаю, что это не очень популярно)). Но если вас учат, вы можете справиться с этим самостоятельно. Я, будучи студентом, на неопытной строительной бригаде, буксировал пол общежития).
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Штукатурка

Новое сообщение Вармолей » 30 ноя 2019, 20:24

Купить фасадные декорации можно в интернет-магазине https://dessa-decor.ru/catalog/ Большой выбор в магазине и цены, как мне кажется, не дорогие. Разумные менеджеры хорошо знают свой продукт и помогают выбирать. Я купил его сам, и я могу сказать, что я очень доволен качеством.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Штукатурка

Новое сообщение del31 » 04 июн 2020, 12:37

Сто бы самому такое сделать,нужен не только опыт но и качественные составляющие-цемент,песок и так далее
del31
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
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Re: Штукатурка

Новое сообщение Vanya_vanya » 04 июн 2020, 15:46

Доброго времени суток, наша компания изготовляет готовые цементно-песчаные смеси для штукатурки и стяжки и одно из самых главных компонентов является мелкозернистый песок, что бы был без глины и мы уже как год заказываем песок на сайте https://rostov-na-donu.pesok-quartz.ru/ , у них быстрая, бесперебойная доставка и индивидуальный подход каждому клиенту!
Vanya_vanya
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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