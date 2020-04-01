Кровля

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Кровля

Новое сообщение Durin » 01 апр 2020, 20:28

Привет всем. Кто нибудь из Астаны есть тут? Посоветуйте, где выгоднее покупать материалы для строительства, в частности кровельный материал?


Зарабатывай 1000-3000 рублей в день на Яндекс Дзен уже через неделю, подробности тут http://bit.do/fEa9T
Durin
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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