Partizan » 22 апр 2020, 04:25

Liza писал(а): Доброго часу доби! Порадьте надійну будівельну компанію у Львові. Плануємо будівництво офісної будівлі.

Доброго. Виходячи з власного досвіду, я б вам порадила скористатися послугами проектно-будівельної компанії ROMB. Мають великий практичний досвід в сфері надання будівельно-монтажних послуг, злагоджена команда професіоналів, зможуть реалізувати завдання будь-якого рівня складності. Ми залишилися задоволені співпрацею, зведення новобудови реалізували якісно і в обумовлені терміни.