Будівельна компанія
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Будівельна компанія
Доброго часу доби! Порадьте надійну будівельну компанію у Львові. Плануємо будівництво офісної будівлі.
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Liza
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2020, 04:16
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Re: Будівельна компанія
Liza писал(а):Доброго часу доби! Порадьте надійну будівельну компанію у Львові. Плануємо будівництво офісної будівлі.
Доброго. Виходячи з власного досвіду, я б вам порадила скористатися послугами проектно-будівельної компанії ROMB. Мають великий практичний досвід в сфері надання будівельно-монтажних послуг, злагоджена команда професіоналів, зможуть реалізувати завдання будь-якого рівня складності. Ми залишилися задоволені співпрацею, зведення новобудови реалізували якісно і в обумовлені терміни.
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Partizan
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 апр 2020, 17:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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