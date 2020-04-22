Будівельна компанія

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Будівельна компанія

Новое сообщение Liza » 22 апр 2020, 03:31

Доброго часу доби! Порадьте надійну будівельну компанію у Львові. Плануємо будівництво офісної будівлі.


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Liza
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Зарегистрирован: 01 апр 2020, 04:16
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Re: Будівельна компанія

Новое сообщение Partizan » 22 апр 2020, 04:25

Liza писал(а):Доброго часу доби! Порадьте надійну будівельну компанію у Львові. Плануємо будівництво офісної будівлі.

Доброго. Виходячи з власного досвіду, я б вам порадила скористатися послугами проектно-будівельної компанії ROMB. Мають великий практичний досвід в сфері надання будівельно-монтажних послуг, злагоджена команда професіоналів, зможуть реалізувати завдання будь-якого рівня складності. Ми залишилися задоволені співпрацею, зведення новобудови реалізували якісно і в обумовлені терміни.

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Partizan
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 апр 2020, 17:23
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