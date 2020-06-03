Суворова » 03 июн 2020, 20:15

Miklakova писал(а): Друзья. В Питере какое кладбище более обустроенное и доступное при этом? Кто вообще может с этим вопросом помочь? В семье большое горе, поэтому нужно как можно быстрее помочь с этим вопросом.

Здравствуйте! А вы не пробовали посмотреть сайт новой ритуальной компании? Там есть вся полная информация относительно кладбищ Санкт-Петербурга. Вот https://spb.ritual.ru/poleznaya-informa ... adbishcha/ тут, пожалуйста, список. Думаю, обратившись к гему, а лучше к ритуальным агентам, вы сможете все четко понять.