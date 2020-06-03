Где похоронить в Питере?
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Где похоронить в Питере?
Друзья. В Питере какое кладбище более обустроенное и доступное при этом? Кто вообще может с этим вопросом помочь? В семье большое горе, поэтому нужно как можно быстрее помочь с этим вопросом.
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Где похоронить в Питере?
Miklakova писал(а):Друзья. В Питере какое кладбище более обустроенное и доступное при этом? Кто вообще может с этим вопросом помочь? В семье большое горе, поэтому нужно как можно быстрее помочь с этим вопросом.
Здравствуйте! А вы не пробовали посмотреть сайт новой ритуальной компании? Там есть вся полная информация относительно кладбищ Санкт-Петербурга. Вот https://spb.ritual.ru/poleznaya-informa ... adbishcha/ тут, пожалуйста, список. Думаю, обратившись к гему, а лучше к ритуальным агентам, вы сможете все четко понять.
- Суворова
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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