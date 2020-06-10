Болгария Дом
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Болгария Дом
Компания «Болгария Дом» работает на рынке недвижимости с 2008 года. За это время специалисты накопили большой опыт оказания всего цикла услуг, связанных с покупкой недвижимости в Болгарии, включая и послепродажное обслуживание (ремонт и обстановка жилья, уплата налогов и счетов за коммунальные услуги), помощь в оформлении вида на жительство. Сегодня в базе компании присутствуют объекты недвижимости на любой вкус: городская и курортная, на первичном и вторичном рынках, эксклюзивные предложения, дешевая недвижимость от застройщика в Болгарии
- bolgariadom3
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 июн 2020, 10:45
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