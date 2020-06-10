bolgariadom3 » 10 июн 2020, 10:49

Компания «Болгария Дом» работает на рынке недвижимости с 2008 года. За это время специалисты накопили большой опыт оказания всего цикла услуг, связанных с покупкой недвижимости в Болгарии, включая и послепродажное обслуживание (ремонт и обстановка жилья, уплата налогов и счетов за коммунальные услуги), помощь в оформлении вида на жительство. Сегодня в базе компании присутствуют объекты недвижимости на любой вкус: городская и курортная, на первичном и вторичном рынках, эксклюзивные предложения, дешевая недвижимость от застройщика в Болгарии

https://bolgariadom.com