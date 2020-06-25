вопрос недвижимости
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вопрос недвижимости
Спустя определенный промежуток времени, мы из очереди на получения квартиры - получили ключи от новой квартиры. Это знаменное событие случилось три месяца назад. Бествей лучший кооператив в своём роде! С ним можно всё!
- 1kryptik
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
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