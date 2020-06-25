вопрос недвижимости

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

вопрос недвижимости

Новое сообщение 1kryptik » 25 июн 2020, 17:09

Спустя определенный промежуток времени, мы из очереди на получения квартиры - получили ключи от новой квартиры. Это знаменное событие случилось три месяца назад. Бествей лучший кооператив в своём роде! С ним можно всё!


1kryptik
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group