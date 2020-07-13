gambit » 13 июл 2020, 11:25

Не все знают, но вывоз макулатуры очень важен для современного общества. Компания «ЗеленаяМиля» готова доказать это на личном примере, ведь именно она занимается вывозом макулатуры от 300 кг и предлагает максимально выгодные условия ее купли-продажи за один килограмм. А все потому, что компания много лет занимается переработкой вторсырья, которое нужно утилизировать по специальной процедуре. Особенно в тех ситуациях, когда необходимо соблюсти все условия, чтобы не нанести вред окружающей среде.

На сайте компании можно найти адреса приема макулатуры и много другой полезной информации. Что дает возможность узнать, где сдать макулатуру, какова стоимость такого вторичного сырья и какая участь его ожидает. Компания предоставляет не так много услуг, но все они направлены на защиту окружающей среды. И не следует отрицать того, что деятельность фирмы только позитивно сказывается на нашей жизни.

Важно понимать, что уничтожение документации с истекшим сроком хранения не только освободит полки и шкафы от ненужного хлама, но и позволит избавиться от мыслей о том, что необходимо сделать с кипой залежавшихся бумаг. Сотрудники «ЗеленойМили» располагают собственным грузовым транспортом, поэтому с легкостью перевезут любое количество ненужной бумаги и картона. Данная услуга позволит избежать ненужных мыслей о том, как доставить большое количество бумаги в пункт приема макулатуры. Специалисты возьмут на себя данную задачу.

Достаточно Ваших имени, номера телефона и адреса электронной почты, чтобы заполнить заявку на одну из предоставляемых услуг. Так, Вы можете не только избавиться от накопившейся макулатуры, но и переговорить о вывозе пластика, а также об измельчении архивов в Вашем присутствии на специальном шредере.