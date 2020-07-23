Материнский капитал
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Материнский капитал
Здравствуйте! От меня отзыв реального человека, который прошел полностью путь на получение квартиры в ЖК Бествей! Да, пришлось подождать в очереди 8 месяцев, но в итоге квартира наша. Годовые проценты низкие, думаю скоро всё выплатим! Никакие банки со своим громадными процентами не подойдут, лучше в Бествей
- 1kryptik
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
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Re: Материнский капитал
Мы в свое время решили, что лучше всего будет вложить наши деньги в недвижимость во Владимире https://vladimir.sk-continent.ru/doma2 . Это оказалось очень правильным решением, эти жилые комплексы отлично построены и тут вы точно и сами захотите жить. Мы довольны и планируем покупать еще .
- Lerafina
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Материнский капитал
Потребительский кооператив Бест Вей дает уникальный шанс всем и каждому приобрести недвижимость не имея всей суммы для покупки. Достаточно всего 30% первого взноса и немного терпения. Все условия и подробности вступления на сайте ПК Бест Вей
- MON
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 дек 2021, 13:02
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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