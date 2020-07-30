Купить квартиру в Москве
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Купить квартиру в Москве
Добрый день) Подскажите хорошие варианты квартир в Москве в Академическом районе по доступной цене
- Makarovich56
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 июл 2020, 14:25
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Re: Купить квартиру в Москве
В ЖК Новочерёмушкинская 17 продаются хорошие квартиры https://fodyo.com/ru-ru/developments/moscow/rc-novocheremushkinskaya-17/. Один из самых лучших жилых комплексов, которые находятся в Академическом районе. Присмотритесь к этим вариантам
- Meronium
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 11:08
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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