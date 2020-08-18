Аренда манипулятора
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Аренда манипулятора
Добрый день, подскажите, где можно недорого арендовать манипулятор для строительного объекта?
- Meronium
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 11:08
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Re: Аренда манипулятора
Здраствуйте, аренда манипулятора по приятной цене доступна тут: https://transportrent.ru/arenda-manipulyatora Мы пользуемся услугами этой компании достаточно давно. Еще никогда нас не подводили
- Makarovich56
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 июл 2020, 14:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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