Аренда манипулятора

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Аренда манипулятора

Новое сообщение Meronium » 18 авг 2020, 15:04

Добрый день, подскажите, где можно недорого арендовать манипулятор для строительного объекта?


Meronium
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 11:08
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Re: Аренда манипулятора

Новое сообщение Makarovich56 » 18 авг 2020, 15:05

Здраствуйте, аренда манипулятора по приятной цене доступна тут: https://transportrent.ru/arenda-manipulyatora Мы пользуемся услугами этой компании достаточно давно. Еще никогда нас не подводили
Makarovich56
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июл 2020, 14:25
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