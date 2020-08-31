Hermut » 31 авг 2020, 10:46

Надо как можно скорее найти магазин и приобрести напыляемый утеплитель, но дело в том что у меня нету времени бегать по магазинам. Можно ли его как-то в интернете заказать с доставкой? Подскажите пожалуйста что знаете))