ремонт жд

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ремонт жд

Новое сообщение Filipov Valeriy » 30 сен 2020, 13:38

Кто знает в Краснодаре компании по ремонту жд? Прошлая компания, с которой был договор закрылась, теперь нужно найти надежную и долгосрочную организацию.


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Re: ремонт жд

Новое сообщение ЕвгенийБ » 30 сен 2020, 15:16

Именно я сотрудничаю с одной компанией, которую ценят и уважают на рынке. Самое главное это соотношение цен, занимаются проектированием железнодорожных путей промышленных предприятий. В любых уголках Российской Федерации, где имеется железнодорожная инфраструктура, вржд.рф поможет вам решить любые вопросы по этой теме. Хорошие специалисты, постоянная проверка работы и результат. Накопленный опыт, надёжное оборудование и современные технологии – вот что позволяет им получать качественную работу в кратчайшие сроки.
ЕвгенийБ
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Re: ремонт жд

Новое сообщение Filipov Valeriy » 30 сен 2020, 16:58

Спасибо тебе большое за инфу, буду знать теперь к кому обращаться с подобными вопросами.
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Filipov Valeriy
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