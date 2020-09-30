ремонт жд
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
ремонт жд
Кто знает в Краснодаре компании по ремонту жд? Прошлая компания, с которой был договор закрылась, теперь нужно найти надежную и долгосрочную организацию.
-
Filipov Valeriy
- Читатель
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
-
Re: ремонт жд
Именно я сотрудничаю с одной компанией, которую ценят и уважают на рынке. Самое главное это соотношение цен, занимаются проектированием железнодорожных путей промышленных предприятий. В любых уголках Российской Федерации, где имеется железнодорожная инфраструктура, вржд.рф поможет вам решить любые вопросы по этой теме. Хорошие специалисты, постоянная проверка работы и результат. Накопленный опыт, надёжное оборудование и современные технологии – вот что позволяет им получать качественную работу в кратчайшие сроки.
- ЕвгенийБ
- Читатель
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
-
Re: ремонт жд
Спасибо тебе большое за инфу, буду знать теперь к кому обращаться с подобными вопросами.
-
Filipov Valeriy
- Читатель
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11