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Модели различаются силовыми характеристиками, дизайном и комплектующими. При выборе важно учитывать характер машины. Например, если машина будет эксплуатироваться несколько часов в день, вполне подойдет маломощное устройство с режимами загрузки для разных режимов - универсальность считается одной из важнейших характеристик таких технологий. Если вы планируете работать круглосуточно, стоит ориентироваться на высокую производительность и мощную силовую платформу, на которой размещается грузовик.