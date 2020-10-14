Ограждение

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Ограждение

Новое сообщение otello34 » 14 окт 2020, 23:09

Планируются ремонтные работы теплотрассы, нужны ограждения. Какие купить? Переносные металлические - https://pkmegapolis.ru/sredstva-ograzhdeniya/metal-ogr/? Или просто обозначить место лентой?


otello34
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