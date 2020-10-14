Ограждение
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Ограждение
Планируются ремонтные работы теплотрассы, нужны ограждения. Какие купить? Переносные металлические - https://pkmegapolis.ru/sredstva-ograzhdeniya/metal-ogr/? Или просто обозначить место лентой?
- otello34
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
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