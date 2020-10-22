Харси » 22 окт 2020, 21:04

Впервые сталкиваюсь с такой услугой как хранение вещей на складе, собственно нынче выгоднее и дешевле именно арендовать так называемый бокс для хранения вещей, стоит дешевле...ну и по факту получается что индивидуальное пространство под хранение. Какие в подобных предложениях могут быть подводные камни?