Цены на бокс хранения вещей
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Цены на бокс хранения вещей
Впервые сталкиваюсь с такой услугой как хранение вещей на складе, собственно нынче выгоднее и дешевле именно арендовать так называемый бокс для хранения вещей, стоит дешевле...ну и по факту получается что индивидуальное пространство под хранение. Какие в подобных предложениях могут быть подводные камни?
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Харси
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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