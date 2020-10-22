Цены на бокс хранения вещей

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Цены на бокс хранения вещей

Новое сообщение Харси » 22 окт 2020, 21:04

Впервые сталкиваюсь с такой услугой как хранение вещей на складе, собственно нынче выгоднее и дешевле именно арендовать так называемый бокс для хранения вещей, стоит дешевле...ну и по факту получается что индивидуальное пространство под хранение. Какие в подобных предложениях могут быть подводные камни?


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Харси
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