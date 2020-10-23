antina » 23 окт 2020, 17:40

Я решила себе заменить ламинат в доме, который местами от воды немного повздувало, на ламинат SPC Stone Floor, который совсем не вздувается от воды. Нашла в интернете, где его продают, и выбрала себе подходящий цвет. Так ровно мне его уложили. Красиво получилось. Кстати если тоже хотите заказать ламинат SPC Stone Floor из актуального каталога

https://stone-floor.ru/katalog

То можете посмотреть на сайте и выбрать, что вам больше нравится.

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Компания StoneFloor

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Мы работаем Пн-Пт с 10:00 до 18:00

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