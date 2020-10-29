где купить стоительные материалы?

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где купить стоительные материалы?

Новое сообщение savore7 » 29 окт 2020, 23:16

Здлравствуйте, подскажите пожалуйста хорошие магазины в г. Алматы. Заранее спасибо!


savore7
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 22:34
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Re: где купить стоительные материалы?

Новое сообщение mitogi » 30 окт 2020, 03:21

Советую Вам спосмотреть каталог интерне-магазина Лилер-Инвест https://www.liderinvest.kz/. У них широкий ассортимент товаров, предлагают несколько вариантов оплаты. Всегда своевременная доставка, они работают уже давно и им можно доверять, я уже не первый год здесь заказываю. Всегда предоставляют качественные консультации по наличию, описанию и характеристикам товаров. Никаких неприятных нюансов не возникало за всем время работы.
mitogi
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 14:49
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