где купить стоительные материалы?
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где купить стоительные материалы?
Здлравствуйте, подскажите пожалуйста хорошие магазины в г. Алматы. Заранее спасибо!
- savore7
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 авг 2020, 22:34
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Re: где купить стоительные материалы?
Советую Вам спосмотреть каталог интерне-магазина Лилер-Инвест https://www.liderinvest.kz/. У них широкий ассортимент товаров, предлагают несколько вариантов оплаты. Всегда своевременная доставка, они работают уже давно и им можно доверять, я уже не первый год здесь заказываю. Всегда предоставляют качественные консультации по наличию, описанию и характеристикам товаров. Никаких неприятных нюансов не возникало за всем время работы.
- mitogi
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 авг 2020, 14:49
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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