Как сделать бетонную поверхность более твердой
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Как сделать бетонную поверхность более твердой
Поговорим о возможности укрепления бетонной поверхности пола, конкретно на сегодняшний день огромное количество разных материалов которые подходят для этих целей. Мне же хочется понять о том какой же материал как раз использовать, кто имеет реальный опыт в этом деле?
- Моника
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 фев 2020, 07:09
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Re: Как сделать бетонную поверхность более твердой
Есть так называемые сыпучие или жидкие смеси для укрепления бетонных повехностей. Собственно при помощи таких материалов и можно адекватно говоря укрепить поверхность бетона. Относительно моего личного опыта...как такового нет, хотя в интернете разные отзывы по этому поводу.
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Дикий
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 12:17
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Re: Как сделать бетонную поверхность более твердой
Есть так называемые пропитки, которые отлично подходят для того чтоб сделать поверхностную бетонную поверхность более устойчивой, причем подходит подобная пропитка как для уличных, так и внутренних бетонных поверхностей.
При всем этом, если сравнивать предложения на продукцию такого плана как пропитки для бетона, явно вот этот https://kraskoff.ru/catalog/goods/kf0111-propitol/ вариант по истине достойным внимания можно назвать.
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Serafima
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 авг 2019, 18:29
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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