Serafima » 31 окт 2020, 22:22

Есть так называемые пропитки, которые отлично подходят для того чтоб сделать поверхностную бетонную поверхность более устойчивой, причем подходит подобная пропитка как для уличных, так и внутренних бетонных поверхностей.

При всем этом, если сравнивать предложения на продукцию такого плана как пропитки для бетона, явно вот этот https://kraskoff.ru/catalog/goods/kf0111-propitol/ вариант по истине достойным внимания можно назвать.