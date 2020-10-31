Как сделать бетонную поверхность более твердой

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Как сделать бетонную поверхность более твердой

Новое сообщение Моника » 31 окт 2020, 12:26

Поговорим о возможности укрепления бетонной поверхности пола, конкретно на сегодняшний день огромное количество разных материалов которые подходят для этих целей. Мне же хочется понять о том какой же материал как раз использовать, кто имеет реальный опыт в этом деле?


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Re: Как сделать бетонную поверхность более твердой

Новое сообщение Дикий » 31 окт 2020, 21:10

Есть так называемые сыпучие или жидкие смеси для укрепления бетонных повехностей. Собственно при помощи таких материалов и можно адекватно говоря укрепить поверхность бетона. Относительно моего личного опыта...как такового нет, хотя в интернете разные отзывы по этому поводу.
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Re: Как сделать бетонную поверхность более твердой

Новое сообщение Serafima » 31 окт 2020, 22:22

Есть так называемые пропитки, которые отлично подходят для того чтоб сделать поверхностную бетонную поверхность более устойчивой, причем подходит подобная пропитка как для уличных, так и внутренних бетонных поверхностей.

При всем этом, если сравнивать предложения на продукцию такого плана как пропитки для бетона, явно вот этот https://kraskoff.ru/catalog/goods/kf0111-propitol/ вариант по истине достойным внимания можно назвать.

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