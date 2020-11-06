Вот так выглядит вентиляция общественного питания
В этом случае дополнительные вентиляторы не используются. Воздух из жилых комнат в санузлы проходит через щели под дверью, выходит через вентиляционные отверстия в верхних частях стен туалета и ванной.
Самый большой недостаток естественной вентиляции - это высокая зависимость от внешних факторов - температуры воздуха, направления и скорости ветра. Такие системы не регулируются и не могут решить конкретные проблемы вентиляции.
В случае принудительной вентиляции устанавливаются вентиляторы, которые либо нагнетают свежий воздух в помещение снаружи (приточная вентиляция), либо удаляют воздух внутри помещения через вентиляционные каналы (вытяжная вентиляция), обеспечивая тем самым воздухообмен.
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