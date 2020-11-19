Надежный застройщик

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Надежный застройщик

Новое сообщение babanin » 19 ноя 2020, 17:15

Добрый день! Порекомендуйте проверенного и надежного застройщика, хочу приобрести квартиру для дочери.


babanin
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 17:13
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Re: Надежный застройщик

Новое сообщение meledin » 19 ноя 2020, 20:35

Я к сожаления ни чем помочь не могу, одно могу сказать, вашей дочери очень повезло с родителями.
meledin
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 19:03
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