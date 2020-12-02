ремонт в доме

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ремонт в доме

Новое сообщение Василий » 02 дек 2020, 13:03

Посоветуйте, хочу делать ремонт в доме. На данный момент стены у нас в доме все покрашены. Но хотела спросить вашего совета, что на сегодняшней день лучше и современней, а то я заметила, что сейчас в основном все переходят на окраску стен. Ваше мнение, что вообще лучше?


Василий
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Re: ремонт в доме

Новое сообщение Соломон » 02 дек 2020, 14:16

Мы у себя покрасили в яркий желтый цвет, как солнышко. Тут https://tikkurila-shop.com.ua/ краску брали. А на стены повесим яркие репродукции - зелень, горы, море, чтобы глаз радовался разным цветам. Чем еще хороша покраска - надоело, можно в другой цвет перекрасит. Сохнет быстро и почти нет запаха (это не масляная краска!). Можно за пару дней полностью сменить интерьер.
Соломон
 
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Зарегистрирован: 02 дек 2020, 14:15
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